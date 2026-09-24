Trao tiền hỗ trợ các gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Sông Đốc

Tại ấp Tân Hoà, xã Sông Đốc, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Nữa (65 tuổi). Gia đình ông Nữa chủ yếu mưu sinh theo các chuyến biển, việc điều trị căn bệnh nhiễm trùng máu trong thời gian dài khiến chi phí y tế trở thành mối lo thường xuyên.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (bên phải), con gái ông Nguyễn Văn Nữa (ấp Tân Hoà, xã Sông Đốc), đại diện gia đình nhận tiền hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, con gái ông Nguyễn Văn Nữa, cho biết: “Cha tôi bệnh nặng, mỗi lần đi nuôi bệnh phải có hai người thay phiên túc trực, nên phải dồn thời gian vào việc chữa trị, cộng thêm chi phí cao khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Nay được mạnh thường quân hỗ trợ gia đình số tiền này, gia đình rất cảm ơn”.

Đoàn cũng đến thăm và trao 20 triệu đồng hỗ trợ ông Huỳnh Văn Chung (68 tuổi), ngụ cùng ấp. Cách nay hơn 2 năm, ông Chung bị đột quỵ, phải chuyển tuyến trên điều trị. Mặc dù sức khoẻ có chuyển biến, nhưng sau khi số tiền dành dụm cả đời dồn hết vào việc điều trị bệnh, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, ông Chung chưa thể tự mình đi lại, các sinh hoạt cá nhân đều cần người thân chăm sóc.

Bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau (bìa trái), trao tiền hỗ trợ ông Huỳnh Văn Chung.

Tại các gia đình, bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị để mau hồi phục sức khoẻ.

Số tiền hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm đến kịp thời đã giúp hai gia đình vơi bớt gánh nặng trong điều trị bệnh cũng như trong cuộc sống.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và gia đình.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau thường xuyên quan tâm đến những gia đình yếu thế, nhất là những gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, việc điều trị bệnh khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, túng quẫn. Thông qua sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ nhiều gia đình, với số tiền dao động từ 10-20 triệu đồng/trường hợp, tiếp sức cho bệnh nhân và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn./.