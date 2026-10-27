Trao thưởng thành tích xuất sắc trong Chuyên án LS526 và Chuyên án LS526.2

Trước đó, thực hiện Chuyên án LS526, hồi 4 giờ 10 phút ngày 26/10/2026 tại khu vực xóm Nả Mỏ thuộc thôn Bản Héc, xã Cao Lộc, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lòa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lưu Văn Thọ, sinh năm 1993; Lý Thành Xuân, sinh năm 1988; Dương Văn Thi, sinh năm 1999 (đều trú tại xã Cao Lộc) đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 335 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất và 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao thưởng, tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Liên quan đến Chuyên án LS526.2, vào hồi 19 giờ 10 phút ngày 23/10/2026, tại khu vực thôn Nà Tồng, xã Hoàng Văn Thụ, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi đưa dẫn người xuất cảnh trái phép gồm: Nông Văn Khôi, sinh năm 1991 và Hoàng Văn Huấn, sinh năm 1991, cùng trú tại thôn Nà Tồng, xã Hoàng Văn Thụ khi đang điều khiển 2 xe mô tô, mỗi xe chở một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, di chuyển lên khu vực biên giới mốc 1083 để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Hai đối tượng Khôi và Huấn khai nhận được một người tên Tú, trú cùng địa phương thuê vận chuyển 2 người Trung Quốc từ thôn Nà Tồng đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với tiền công 4 triệu đồng/người. Hai người Trung Quốc khai nhận không có giấy tờ xuất cảnh theo quy định.

Hiện lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan; hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, bàn giao vụ án cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc trao thưởng nhằm động viên kịp thời lực lượng chức năng đã đấu tranh thành công với các tội phạm, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của lực lượng biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.