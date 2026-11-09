Trao thưởng Giải Cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng 2026

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao thưởng cho các kỳ thủ nhí đạt thành tích tại giải. Ảnh: BẢO LÂM

Các kỳ thủ được chia thành hai bảng phong trào và nâng cao, tổ chức thi đấu riêng cho nam và nữ với tổng cộng 18 nhóm. Trong đó, bảng phong trào có 6 nhóm gồm: mầm non, lớp 1, lớp 2 - 3, lớp 4 - 5, lớp 6 - 7 và lớp 8 - 9. Bảng nâng cao có 3 nhóm gồm: học sinh lớp 1, 2, 3; lớp 4 - 5 và THCS.

Ở bảng phong trào, nội dung nam mầm non, Lê Khiêm (Trường Skyline Hill) xuất sắc giành Huy chương Vàng; Trần Di Hiểu An (Trường Mầm non Ánh Dương) đứng đầu ở nội dung nữ mầm non.

Tại khối lớp 1, Phan Nhật Khang (Trường Tiểu học Vân Dương) đoạt Huy chương Vàng nam; Thái An Hy (Trường Tiểu học Sông Hiếu) giành Huy chương Vàng nữ.

Ở khối lớp 2 - 3, Nguyễn Doãn Khánh Ngọc (Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) về nhất nội dung nữ. Ở bảng nam, Nguyễn Nam Bình (Trường Tiểu học Sakura Olympia) đạt thành tích cao nhất.

Trong khi đó, nội dung nam khối lớp 4 - 5 ghi nhận chiến thắng của Đào Tiến Đức (Trường Tiểu học Hùng Vương); Nguyễn Ái Nghi (Trường Tiểu học Nam Phước) giành Huy chương Vàng nữ.

Ở khối lớp 6 - 7, Phan Lê Diệp Chi (Trường THCS Lê Văn Thiêm) giành Huy chương Vàng nữ; Huỳnh Viết Gia Huy (Trường Tiểu học và THCS Lê Thị Hồng Gấm) đứng đầu nội dung nam.

Tại khối lớp 8 - 9, Trịnh Xuân Nam (Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) giành Huy chương Vàng nam; Trần Thị Minh Trang (Trường THCS Nguyễn Văn Cừ) đoạt Huy chương Vàng nữ.

Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên nhí đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: BẢO LÂM

Ở bảng nâng cao, nội dung nam khối lớp 1, 2, 3, Lê Anh Khôi (Trường Tiểu học Nguyễn Du) giành Huy chương Vàng; Huỳnh Nguyễn Bích Ngân (Trường Tiểu học Ngô Quyền) đứng đầu nội dung nữ.

Tại khối lớp 4 - 5, Lê Minh Triết (Trường Tiểu học Tam Kỳ) đoạt Huy chương Vàng nam; Trần Hoàng Bảo Ngọc (Trường Tiểu học Ngô Gia Tự) giành Huy chương Vàng nữ.

Ở nhóm THCS, Phan Trần Khôi Nguyên (Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu) và Trần Hoàng Bảo An (Trường THCS Nguyễn Huệ) lần lượt giành Huy chương Vàng ở nội dung nam và nữ.