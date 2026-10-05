Trao thưởng Đồn Biên phòng Phú Lộc về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Đồng chí Trần Tường Vân trao thưởng cho 7 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc. Ảnh: Trúc Hà

Báo cáo với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê, Trung tá Lê Minh Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết, thực hiện mục tiêu xây dựng phường Thanh Khê không ma túy đến hết năm 2028, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Từ năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã bắt 6 vụ/11 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 104,8 gram ma túy các loại, 6 bộ công cụ sử dụng trái phép chất ma túy và 5 cân tiểu ly điện tử. Đơn vị cũng xử lý hành chính 8 vụ/14 đối tượng, phạt tiền tổng cộng 19,5 triệu đồng.

Gần đây nhất, ngày 8/9, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã bắt 1 vụ/3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 10 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 1 cân tiểu ly và 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Thay mặt Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê, đồng chí Trần Tường Vân đã trao giấy khen tặng tập thể Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm cùng 7 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Phú Lộc có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn phường Thanh Khê.