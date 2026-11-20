Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho 2 tác giả. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Xứ Quảng - đất và người trong mạch nguồn dân ca, bài chòi”, cuộc vận động nhằm khuyến khích sáng tác lời mới trên nền các làn điệu truyền thống, phản ánh tình yêu quê hương, con người, lịch sử, văn hóa, phong tục, đời sống lao động và những chuyển động của Đà Nẵng trong không gian phát triển mới.

Ban tổ chức tiếp nhận 130 tác phẩm của 51 tác giả và 13 nhóm tác giả đến từ Đà Nẵng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi. Qua rà soát, 104 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm chọn. Kết quả, Ban giám khảo trao 31 giải, gồm: 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 13 giải Khuyến khích; cùng 2 giải thưởng dành cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc vận động.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại lễ tổng kết, các tác phẩm đoạt giải được giới thiệu, biểu diễn, tạo cơ hội để công chúng thưởng thức những sáng tác mới trên nền làn điệu dân ca, bài chòi quen thuộc. Đây cũng là dịp để tác giả, nghệ nhân, nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ tình yêu và trách nhiệm đối với di sản văn hóa quê hương.