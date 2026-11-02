Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, bệnh nhân khó khăn

Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, người bệnh có nhu cầu sử dụng xe lăn trên địa bàn xã Bà Nà.

Số xe lăn do tổ chức Giving It Back to Kids (Hoa Kỳ) viện trợ, thông qua Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng. Đây là món quà thiết thực, giúp người khuyết tật, người bệnh thuận tiện hơn trong đi lại, sinh hoạt, đồng thời góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình. Hoạt động cũng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh kém may mắn.