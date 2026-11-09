Trao tặng tủ sách pháp luật, nâng cao chất lượng tuyên truyền

Tòa án nhân dân khu vực 6 Quảng Ninh trao tặng tủ sách pháp luật cho Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Cùng ngày, Tòa án nhân dân khu vực 6 Quảng Ninh đã trao tặng Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1 một tủ sách pháp luật, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1 (trực thuộc UBND phường Móng Cái 1) là đơn vị thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ, trong đó có công tác truyền thông, văn hóa cơ sở và các hoạt động tuyên truyền của địa phương. Tủ sách pháp luật được trao tặng gồm nhiều đầu sách phong phú về pháp luật, văn hóa, giáo dục và kỹ năng sống nhằm duy trì, phát triển văn hóa đọc cho cán bộ, nhân dân và học sinh, tạo cơ hội để các tầng lớp nhân dân tiếp cận kiến thức pháp luật, văn hóa - xã hội, phục vụ học tập, nghiên cứu và chung tay xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Thời gian qua, bám sát Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, thành phố Quảng Ninh luôn chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, hướng về cơ sở với nhiều nội dung thiết thực gắn liền với đời sống.

Mạng lưới phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố được củng cố vững chắc với 176 báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, 1.766 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và hơn 4.000 hòa giải viên ở cơ sở. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố cùng 54/54 xã, phường, đặc khu đã thành lập Hội đồng phối hợp cấp xã, tạo sự đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh thông qua thư viện pháp luật, sách điện tử, sách nói, infographic, video và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện, hiệu quả.

Việc trao tặng tủ sách pháp luật tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn là hoạt động cụ thể, thiết thực của ngành Tòa án Quảng Ninh nhằm tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành, củng cố văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội.