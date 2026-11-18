Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Văn Thẳng, Bí thư Đảng uỷ xã An Trạch; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ và đông đảo đảng viên trong Đảng bộ xã.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, Đảng uỷ xã An Trạch trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên. Trong đó, trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng 1 đảng viên; 45 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên; 40 năm tuổi Đảng tặng 1 đảng viên; 35 năm tuổi Đảng tặng 9 đảng viên; 30 năm tuổi Đảng tặng 1 đảng viên. Đồng thời, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Đồng chí Huỳnh Văn Thẳng, Bí thư Đảng uỷ xã An Trạch (thứ tư từ trái sang), trao Huy hiệu 50, 45 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Hằng Ni, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã An Trạch (thứ ba từ trái sang), trao Huy hiệu 40, 35, 30 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí Đặng Minh Pháp, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Trạch (thứ tư từ trái sang), trao Huy hiệu 35, 30 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ, lâu dài của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Thẳng ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Huỳnh Văn Thẳng, Bí thư Đảng uỷ xã An Trạch, phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Đảng viên Phạm Minh Điện bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đại diện các đảng viên cao niên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Minh Điện bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên; tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân; sống thuỷ chung, nghĩa tình, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo./.