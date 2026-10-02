Trao tặng trên 400 triệu đồng hỗ trợ Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Sơn Vĩ

Đoàn thiện nguyện đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Sơn Vĩ.

Tại chương trình, Đoàn thiện nguyện Hải Phòng đã trao 225 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng nhà trường nhiều phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt, học tập như đệm, chăn, chiếu, bánh kẹo, đồ chơi… với tổng giá trị trên 400 triệu đồng.

Những phần quà được trao tặng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh vùng biên giới, khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đối với công tác chăm lo cho trẻ em, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực vùng cao. Chương trình là hoạt động ý nghĩa, góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Sơn Vĩ yên tâm học tập, rèn luyện, từng bước thực hiện ước mơ của mình.