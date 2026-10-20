Trao tặng thiết bị vui chơi cho trẻ em Mầm non Minh Quang
Ngày 19-10, tại phân hiệu Hồng Quang, Trường Mầm non Minh Quang, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp với Trường Mầm non Minh Quang tổ chức chương trình trao tặng thiết bị vui chơi ngoài trời và các phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng bộ thiết bị vui chơi ngoài trời trị giá 50 triệu đồng cho phân hiệu Hồng Quang. Nhân dịp này, đoàn cũng đã trao 10 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Những phần quà thiết thực này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện vui chơi, sinh hoạt và học tập cho các cháu thiếu nhi, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em cùng gia đình có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó, chương trình góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em vùng khó khăn được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/trao-tang-thiet-bi-vui-choi-cho-tre-em-mam-non-minh-quang-98338e8/