Trao tặng thiết bị dạy học, học bổng cho học sinh xã Khâu Vai

Đơn vị tài trợ tặng học bổng cho học sinh xã Khâu Vai.

Tại chương trình, Tổng Công ty Gas Petrolimex trao tặng nhà trường 6 tivi Samsung 65 inch phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời, trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và 89 voucher sử dụng gas Petrolimex nhằm hỗ trợ các gia đình học sinh, giáo viên và nhà trường.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần đồng hành của doanh nghiệp với sự nghiệp giáo dục tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, động viên học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập.