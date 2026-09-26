Trao tặng quà Trung thu cho học sinh xã Ngọc Đường và Giáp Trung

Học sinh xã Giáp Trung nhận quà Trung thu của Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tại xã Giáp Trung, đoàn đã trao 5 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất); tại xã Ngọc Đường trao 10 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất).

Ngọc Đường và Giáp Trung là hai xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đồng thời là địa bàn có tỷ lệ người mang gen và có nguy cơ mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cao. Bệnh lý di truyền này đòi hỏi quá trình điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt định kỳ. Việc phải thường xuyên nằm viện khiến nhiều bệnh nhi bị gián đoạn việc học, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và kết quả học tập.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao 5 triệu đồng của Phòng Quản lý NCKH (Học viện Cảnh sát nhân dân) cho xã Ngọc Đường để tặng quà Trung thu cho học sinh.

Những phần quà trao dịp Tết Trung thu nhằm chia sẻ một phần khó khăn kinh phí điều trị, động viên tinh thần giúp các em học sinh có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, tiếp tục vươn lên trong học tập.