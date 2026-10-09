Trao tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, với tinh thần luôn quan tâm, sẻ chia và đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, chiều 8/10, tại xã Phúc Thọ, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm, động viên và trực tiếp trao quà cho 80 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã Phúc Thọ, Phúc Lộc và Hát Môn.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ sự trân trọng đối với những nỗ lực, cố gắng của đoàn viên, người lao động trong lao động, sản xuất và cuộc sống; đồng thời khẳng định tổ chức Công đoàn luôn xác định chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Trao quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã của Hà Nội.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, những phần quà được trao hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Qua đó mong muốn mỗi đoàn viên tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, để tổ chức Công đoàn thực sự là điểm tựa tin cậy của người lao động.

Bên cạnh đó, ông Ngọ Duy Hiểu cũng ghi nhận, biểu dương sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức Công đoàn các địa phương trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời mong muốn hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, thiết thực, để mỗi người lao động đều cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức Công đoàn trong những lúc khó khăn.

Tại chương trình, 80 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã Phúc Thọ, Phúc Lộc và Hát Môn đã được trao tặng những phần quà ý nghĩa. Mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng cùng quà tặng hiện vật. Món quà không chỉ góp phần động viên về vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần, tiếp thêm nghị lực để người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục gắn bó với công việc.

Phát biểu cảm ơn tại Chương trình, đồng chí Chủ tịch Công đoàn xã Phúc Thọ Lê Anh Chiến trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Ngọ Duy Hiểu và Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã.

Những phần quà là sự sẻ chia thiết thực, nguồn động viên ý nghĩa, lan tỏa truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tiếp thêm nghị lực để người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Những phần quà được trao hôm nay là sự tiếp nối của nghĩa tình Công đoàn – nơi mỗi sự sẻ chia đều mang theo hơi ấm, mỗi sự đồng hành đều tiếp thêm niềm tin. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và cùng nhau xây dựng môi trường lao động ngày càng ổn định, tiến bộ, văn minh.