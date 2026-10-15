Trao tặng nhà tình nghĩa cho thương binh xã Thiên Lộc

Đại diện Học viện Kỹ thuật quân sự bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh Lê Văn Sỹ. Ảnh: PV

Công trình được triển khai từ đầu năm 2026, sau hơn 8 tháng thi công đã hoàn thành, mang đến cho gia đình thương binh Lê Văn Sỹ ngôi nhà kiên cố, khang trang, góp phần ổn định nơi ở và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng kinh phí Học viện Kỹ thuật quân sự hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là 80 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi bàn giao, đại diện Học viện Kỹ thuật quân sự nhấn mạnh, công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là hoạt động được Học viện quan tâm thực hiện thường xuyên. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Văn Sỹ tiếp tục lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân giữa Học viện với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thiên Lộc.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Thay mặt lãnh đạo xã Thiên Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Dũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ đầy nghĩa tình của Học viện Kỹ thuật quân sự đối với gia đình ông Lê Văn Sỹ nói riêng, và công tác chăm lo người có công với cách mạng trên địa bàn xã nói chung.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Học viện Kỹ thuật quân sự trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người có công với cách mạng; đồng thời chúc gia đình ông Lê Văn Sỹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đại diện Học viện Kỹ thuật quân sự và lãnh đạo địa phương chúc mừng gia đình thương binh Lê Văn Sỹ. Ảnh: PV

Xúc động trước sự quan tâm của Học viện Kỹ thuật quân sự và lãnh đạo địa phương, ông Lê Văn Sỹ cho biết, ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn về chỗ ở mà còn là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để gia đình ổn định cuộc sống.