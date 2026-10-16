Trao tặng nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an xã ở Lào Cai

Công trình được triển khai theo Kế hoạch số 2024/KH-CTĐ-LC ngày 23/2/2026 của Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an về tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026. Trong đó, hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trao tặng 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình Đại úy Sùng A Chính, cán bộ Công an xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo kế hoạch, 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 gồm Công an các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Tuyên Quang đã chung tay đóng góp kinh phí 120 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Đại úy Sùng A Chính tại thôn Hoàng Thu Phố, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tình cảm, trách nhiệm của đồng chí, đồng đội đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại địa bàn vùng cao, còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình đồng chí Sùng A Chính ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Hoạt động trao tặng nhà tình nghĩa tiếp tục lan tỏa truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an nói riêng. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Công an, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.