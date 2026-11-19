Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” năm 2026, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an gồm: Công an tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi đã tổ chức khảo sát, lựa chọn gia đình Đại úy Lương Văn Chung, Phó Trưởng Công an xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk để trao tặng nhà tình nghĩa.

Đại diện lãnh đạo trong Cụm thi đua số 7 trao tặng nhà cho đồng chí Lương Văn Chung.

Đại uý Lương Văn Chung có 8 năm công tác tại địa bàn xã biên giới khó khăn, hiện chưa có nhà ở riêng, phải thuê nhà để sinh sống cùng vợ, con nhỏ và mẹ ruột. Mẹ đồng chí thường xuyên ốm đau phải điều trị. Để giảm bớt hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 7 đã tổ chức vận động, đóng góp tổng kinh phí 240 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng chí Lương Văn Chung.

Đại tá Nguyễn Khoẻ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ trao tặng nhà.

Sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực về ngày công, vật liệu xây dựng của cán bộ, chiến sĩ Công an xã và các nhà hảo tâm, căn nhà cấp 4 với diện tích khoảng 70m² đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui, sự xúc động của gia đình và đồng đội.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã trao tặng các phần quà tình nghĩa, đồ dùng sinh hoạt cho gia đình Đại uý Lương Văn Chung. Nhân dịp này, các các đoàn thể của Cụm thi đua số 7 cũng đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Rvê.

Đại diện các đơn vị trao tặng quà cho gia đình đồng chí Lương Văn Chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Khoẻ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại diện đơn vị Cụm trưởng nhấn mạnh: việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tình cảm, trách nhiệm của đồng chí, đồng đội đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại địa bàn biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình đồng chí Lương Văn Chung ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đại diện các đơn vị trao tặng học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Rvê.

Đón nhận món quà từ tấm lòng của đồng đội, Đại uý Lương Văn Chung xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp, các ngành và tập thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại uý Lương Văn Chung xúc động và gửi lời cảm ơn đến các đồng đội tại buổi lễ.

Hoạt động trao tặng “Nhà nghĩa tình đồng đội 19/8” tiếp tục lan tỏa truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của lực lượng CAND nói chung và Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an nói riêng. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Công an, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.