Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho đảng viên

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Bùi Thị Minh Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Lợi.

Đồng chí Lê Hoàng Quân (thứ 3 từ trái qua), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo xã Thuận Lợi chúc mừng gia đình đảng viên Nguyễn Hữu Xoan. Ảnh: ĐPCC

Theo lãnh đạo xã Thuận Lợi, thực hiện chương trình chăm lo cho hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, xã Thuận Lợi đã phối hợp khảo sát, xét chọn và hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Xoan, sinh năm 1946, thuộc diện khó khăn về nhà ở. Ông Nguyễn Hữu Xoan có 53 năm tuổi Đảng.

Ngôi nhà có diện tích xây dựng 50 m²; tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai hỗ trợ.

Gia đình đảng viên Nguyễn Hữu Xoan đón nhận phần quà trong dịp gia đình có nhà mới. Ảnh: ĐPCC

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, đồng thời kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, việc bàn giao ngôi nhà hôm nay là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đối với đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, đây còn là sự tri ân, trân trọng đối với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng đối với đảng viên Nguyễn Hữu Xoan. Ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng; góp phần cụ thể hóa chủ trương bằng những việc làm thiết thực, “cân, đo, đong, đếm" được.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy gửi lời chúc mừng gia đình đảng viên Nguyễn Hữu Xoan luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, từng bước ổn định cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai trao tặng gia đình đảng viên Nguyễn Hữu Xoan phần quà là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng