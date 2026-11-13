Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 126 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cùng các phần quà và tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông.

Thông qua giao lưu trả lời câu hỏi và tiểu phẩm sân khấu hóa, học sinh, phụ huynh và giáo viên được phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách và tư thế ngồi an toàn khi được chở trên xe máy, xe máy điện.

Ban Tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 của nhà trường.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông, làm 85 người chết, 263 người bị thương. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học đường.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị nhà trường duy trì các hoạt động ngoại khóa, phối hợp với phụ huynh hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho học sinh mỗi khi đi xe máy, xe máy điện. Các bậc phụ huynh gương mẫu chấp hành quy định, chủ động bảo vệ và hướng dẫn con em tham gia giao thông an toàn.

Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông do học sinh Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê thực hiện.

Hoạt động nằm trong chương trình trao tặng khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2026–2027, do Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông triển khai.