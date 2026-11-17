Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường Đoàn Kết, xã Dào San; đại diện Công ty TNHH S1 Độc Lập cùng đại diện các tổ dân phố, bản được nhận hỗ trợ.

Công ty TNHH S1 Độc Lập trao tặng máy tính cho các tổ dân phố, bản thuộc phường Đoàn Kết và xã Dào San.

Tại chương trình, Công ty TNHH S1 Độc Lập đã trao tặng 20 bộ máy tính và 4 máy in photo cho các tổ dân phố, bản thuộc phường Đoàn Kết và xã Dào San. Trong đó, mỗi địa phương được hỗ trợ 10 bộ máy tính và 2 máy in photo. Tổng giá trị quà tặng là 300 triệu đồng.

Các đại biểu chúc mừng các tổ dân phố, bản được trao tặng máy tính, máy in trong dịp này.

Ông Lại Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH S1 Độc Lập phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lại Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH S1 Độc Lập khẳng định: việc hỗ trợ máy tính, máy in cho các tổ dân phố, bản thuộc phường Đoàn Kết và xã Dào San nhằm bổ sung phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, giúp các bí thư chi bộ trưởng bản, tổ dân phố thuận lợi hơn trong soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, quản lý tài liệu, tiếp nhận và trao đổi thông tin; từng bước nâng cao hiệu quả xử lý công việc; tăng cường kết nối giữa tổ dân phố, bản với các cơ quan, đơn vị của xã, phường và tỉnh. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp đối với các tổ dân phố, bản còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu góp phần hỗ trợ các địa phương nâng cao điều kiện hoạt động ở cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững.