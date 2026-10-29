Trao tặng 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên khó khăn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Lò Văn Tâm.

Đoàn viên Lò Văn Tâm là đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cũ đã bị hư hỏng phải đi ở nhờ nhà em trai nhiều năm qua. Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn” để giúp gia đình anh Tâm xây dựng ngôi nhà mới. Sau gần 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mới với diện tích 72m2 đã hoàn thành trong niềm vui mừng, phấn khởi của gia đình. Tổng kinh phí xây dựng là trên 300 triệu đồng, trong đó ngoài số tiền được hỗ trợ, gia đình cũng bỏ thêm kinh phí và vay mượn của người thân.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, kịp thời động viên, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.