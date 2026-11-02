Tham dự buổi Lễ có: ông Trần Đức Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ TANDTC, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền TAND, Tổng Biên tập Báo Công lý; Thiếu tướng Đào Bá Việt - Đảng ủy viên Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; bà Phạm Thị Kim Thoa - Chánh án TAND khu vực 2 - An Giang;

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng cùng đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng.

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, ông Trần Đức Vinh - Tổng Biên tập Báo Công lý đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng.

Ông Trần Đức Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TANDTC, Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của TAND.

"Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của hệ thống TAND. Đặc biệt là những đóng góp của đồng chí trong công tác thông tin, tuyên truyền; trong phối hợp với các đơn vị Tòa án, Báo Công lý tuyên truyền, phổ biến pháp luật", Tổng Biên tập Trần Đức Vinh nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Tòa án nhân dân tối cao; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo TANDTC và các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí khẳng định đây là dấu mốc ý nghĩa trong cuộc đời quân ngũ, đồng thời là sự kiện nhắc nhở bản thân về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, dù ở bất kỳ cương vị hay thời điểm nào cũng phải giữ vững phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng và thượng tôn pháp luật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án" là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những đóng góp của cá nhân đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa TANDTC với Bộ Quốc phòng; giữa các đơn vị của TANDTC với Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và bảo vệ pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.