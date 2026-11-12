Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 đoàn viên cứu người ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh vinh danh 2 thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; ông Hoàng Trọng Lý – Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Trước đó, sáng 4/11, tại khu vực cầu Rào Trổ (xã Kỳ Thượng), phát hiện người gặp nạn dưới dòng nước chảy xiết, anh Trần Đình Trọng (SN 1992, trú thôn Tiến Thượng) và anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, trú thôn Mỹ Tân) đã lập tức lao mình xuống sông ứng cứu.

Toàn cảnh buổi lễ vinh danh.

Nhờ sự quyết đoán và dũng cảm của hai anh nên em Lê Minh Hy (SN 2012, trú xã Kỳ Lạc) đã được cứu và đưa lên bờ an toàn.

Giữa lằn ranh sinh tử, hành động không chút đắn đo trước hiểm nguy của hai đoàn viên không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng quả cảm mà còn là biểu hiện sinh động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm của tuổi trẻ.

BCH Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Trần Đình Trọng và anh Nguyễn Xuân Hải.

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen cho hai đoàn viên; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng trao tặng Bằng khen biểu dương tinh thần xung kích của hai anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Viết Hải Đăng biểu dương tinh thần quả cảm, hành động đầy trách nhiệm của anh Trọng và anh Hải, xem đây là tấm gương sáng để tuổi trẻ toàn tỉnh học tập, noi theo và tiếp tục lan tỏa những việc làm tử tế trong cộng đồng.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng Hoàng Trọng Lý gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hai đoàn viên, đồng thời mong muốn nghĩa cử này tiếp tục được nhân rộng, góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên địa phương sống đẹp, sống có ích.

Đón nhận phần thưởng cao quý, anh Nguyễn Xuân Hải xúc động chia sẻ, thời điểm phát hiện em Hy chới với giữa dòng nước, cả hai anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao cứu được người nhanh nhất, hoàn toàn không nghĩ đến việc được tuyên dương hay khen thưởng. Anh bày tỏ mong muốn tinh thần tương thân tương ái sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong thế hệ trẻ.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng cũng đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng của 2 thanh niên.

Sự ghi nhận kịp thời của tổ chức Đoàn các cấp và chính quyền địa phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho lòng dũng cảm, mà còn góp phần khơi dậy, nhân lên những giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.