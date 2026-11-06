Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 112 đảng viên

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Dần. Ảnh: Thanh Hương

Theo đó, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 69 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên được truy tặng. Dịp này có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Các đảng viên còn lại được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là phần thưởng thiêng liêng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Các đảng viên là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia vận động Nhân dân, giáo dục con cháu và thế hệ trẻ, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: Minh Hiền

Tại phường An Cựu, Đảng ủy phường tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên. Trong đó, có 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ba đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng gồm: Nguyễn Thị Lộc, sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 17; Nguyễn Thị Hạnh, Chi bộ tổ dân phố 5 và Hoàng Thị Phương, Chi bộ tổ dân phố 2.

Trong khi đó, tại phường Kim Long, Đảng ủy phường tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên. Trong số này, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long Lê Văn Thìn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Liên Minh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Long chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng qua nhiều giai đoạn.

Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ phường Kim Long mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần nêu gương; tích cực đóng góp ý kiến, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng phường Kim Long ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.