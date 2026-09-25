Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; lãnh đạo phường Cam Đường, phường Lào Cai cùng các đảng viên Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lương được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đồng chí Phạm Ngọc Lương nguyên là Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Đồng chí Hà Văn Thắng được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và đóng góp của các đảng viên trong quá trình công tác; góp phần giáo dục truyền thống, động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và vai trò nêu gương.

Quang cảnh hội nghị Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2026, báo cáo nêu rõ, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh, tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

Chi bộ lãnh đạo đảng viên chủ động tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động đại diện, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp hội viên; nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất với Thường trực Hiệp hội và các cơ quan chức năng.

Chi bộ đã phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 11/9/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 70 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 22 đồng chí và 19 Phó Chủ tịch, tạo cơ sở để Hiệp hội triển khai nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Chi bộ phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Khương, Đồn Biên phòng Nậm Chảy tổ chức chương trình Tết Trung thu cho học sinh tại điểm trường Dê Chú Thàng, xã Mường Khương; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2026.

Công tác phát triển Đảng đạt kết quả tích cực. Trong 9 tháng, Chi bộ đã giới thiệu, cử 30 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo chương trình, kế hoạch; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên tiếp tục được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác xây dựng tổ chức đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, việc làm cho người lao động, góp phần vào phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong 3 tháng cuối năm, Chi bộ tập trung phối hợp triển khai Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tăng cường nắm tình hình doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường. Đồng thời, tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt, tạo nguồn phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp tư nhân; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên theo kế hoạch; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2026 và chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác năm.