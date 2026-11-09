Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ghi nhận cống hiến của đảng viên lão thành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Tấn Phương.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ; cấp ủy xã Cờ Đỏ, Chi bộ ấp Thới Thuận cùng gia đình đảng viên Lê Tấn Phương.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 7/11/2026) cho đảng viên Lê Tấn Phương. Theo quyết định, ông Lê Tấn Phương sinh ngày 1/1/1927, quê quán xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ; vào Đảng ngày 18/6/1948, trở thành đảng viên chính thức ngày 18/6/1949; hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thới Thuận, Đảng bộ xã Cờ Đỏ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Tấn Phương.

Thay mặt Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, ông Đồng Văn Thanh đã trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Tấn Phương. Việc tổ chức trao tặng tại nhà riêng theo nguyện vọng của gia đình thể hiện sự quan tâm, trân trọng của Đảng bộ thành phố đối với đảng viên cao tuổi, đồng thời là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của thế hệ đi trước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường đặc biệt dài, bền bỉ và đầy trách nhiệm của người đảng viên cộng sản. Từ tháng 8/1945, đồng chí Lê Tấn Phương đã tham gia cách mạng tại xã Thới Đông (Cần Thơ). Trải qua nhiều giai đoạn công tác, được Đảng tin tưởng giao đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tận tụy, gương mẫu, cùng tập thể vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh trò chuyện với đảng viên Lê Tấn Phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, điều đáng quý là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Lê Tấn Phương vẫn luôn giữ gìn phẩm chất người đảng viên, gắn bó với tổ chức Đảng, địa phương và gia đình; là tấm gương về lòng trung thành, sự kiên định và tinh thần trách nhiệm. Những đóng góp, kinh nghiệm và tình cảm của đồng chí là tài sản quý đối với Đảng bộ thành phố, nhất là trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Đồng Văn Thanh chúc mừng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của đảng viên Lê Tấn Phương. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ thành phố; thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ của đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh trò chuyện với đảng viên Lê Tấn Phương.

Lãnh đạo thành phố mong muốn gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc để đồng chí sống vui, sống khỏe; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò là tấm gương sáng, truyền lại kinh nghiệm, những giá trị tốt đẹp và tinh thần cách mạng cho con cháu, cán bộ, đảng viên ở địa phương. Những thế hệ hôm nay và mai sau cần tiếp tục học tập, noi theo phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của các đảng viên lão thành.

Bày tỏ cảm xúc khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đảng viên Lê Tấn Phương cho biết ông rất vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cấp ủy địa phương và tình cảm của gia đình. Dù tuổi đã cao, ông vẫn luôn ghi nhớ truyền thống cách mạng, mong muốn con cháu và các thế hệ sau tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Ông bày tỏ mong muốn, mọi người tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, đi lên chủ nghĩa xã hội.