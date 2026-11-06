Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành Trần Xuân Minh

Đồng chí Nguyễn Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Xuân Minh. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những cống hiến của đồng chí Trần Xuân Minh; chúc đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ noi theo, học tập.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Xuân Minh. Ảnh: DUY TRẦN

Đón nhận phần thưởng cao quý, đảng viên Trần Xuân Minh bày tỏ niềm tự hào sâu sắc, gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ chức Đảng các cấp. Đồng chí nguyện tiếp tục giữ gìn khí tiết người đảng viên, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh cùng lãnh đạo địa phương chúc mừng đồng chí Trần Xuân Minh nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: DUY TRẦN