Trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội

Chiều 9/10, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, từ 8/4/2026, tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng đối với đảng viên từ đủ 35 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng; tặng sớm Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với đảng viên bị bệnh nặng từ đủ 34 năm đến dưới 35 năm tuổi Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn cụ thể về số Huy hiệu Đảng, quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên.

Đối với lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ lễ trao tặng Huy hiệu 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 năm tuổi Đảng tại tổ chức cơ sở đảng.

Ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương tổ chức lễ trao tặng đối với Huy hiệu 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng bảo đảm trang trọng, chu đáo, thực chất, đúng ý nghĩa chính trị.