Trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. (Ảnh: CAO NGUYÊN)

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố Quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sinh hoạt tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã chúc mừng và khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Giảng.

Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự riêng của cá nhân đồng chí Nguyễn Duy Giảng mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CAO NGUYÊN)

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến mong rằng, đồng chí Nguyễn Duy Giảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, người cán bộ kiểm sát; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần xây dựng đảng bộ và cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh và phát triển hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng với Huy hiệu cao quý mà Đảng trao tặng.