Trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên

Đại biểu nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Mùa A Lồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Lương Đình Ngọc, Phó Ban Công tác Hội Cựu chiến binh, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh và Nguyễn Song Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, đang sinh hoạt tại Chi bộ Liên hội quần chúng.

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên Mùa A Lồng bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Phát huy kinh nghiệm và trách nhiệm, đồng chí và các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Các đồng chí trong Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng 3 đồng chí đảng viên và bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người đảng viên; bằng kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết của mình, tiếp tục nêu gương sáng trong cuộc sống, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh...