Trao tặng Huy hiệu 35 năm, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên của Đảng bộ bộ phận Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Quang Hưng (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Đinh Thanh Hà (ngoài cùng bên trái). Ảnh: KTNN CN III

Dự buổi Lễ có đồng chí Vũ Ngọc Tuấn - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, tập thể lãnh đạo đơn vị, các bí thư Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, công chức của KTNN chuyên ngành III.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Thị Vinh Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành III - đã công bố Quyết định số 121-QĐ/ĐUQH tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Quang Hưng và Quyết định số 114-QĐ/ĐUQH tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Thanh Hà.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Quang Hưng và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Thanh Hà; tặng hoa chúc mừng hai đồng chí.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn chúc mừng đồng chí Đỗ Quang Hưng và đồng chí Đinh Thanh Hà vinh dự được nhận Huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân hai đồng chí mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành III.

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành III tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Quang Hưng và đồng chí Đinh Thanh Hà.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn cho biết, đồng chí Đỗ Quang Hưng và đồng chí Đinh Thanh Hà đã có nhiều năm công tác tại KTNN, với nhiều thành tích nổi bật, đáng ghi nhận. Trong quá trình công tác, các đồng chí luôn gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc và là tấm gương để các đảng viên noi theo.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí Đỗ Quang Hưng và đồng chí Đinh Thanh Hà, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn mong muốn các đồng chí tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng.

Với kinh nghiệm và khả năng của mình, trên bất kỳ cương vị nào, các đồng chí đều sẽ tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nói chung và xây dựng, phát triển KTNN và KTNN chuyên ngành III nói riêng. Các đồng chí luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên, quần chúng noi theo, xứng đáng với phần thưởng cao quý được Đảng trao tặng.

Bày tỏ vui mừng, xúc động khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Đỗ Quang Hưng cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân; cũng là dấu mốc đáng nhớ để bản thân nhìn lại quá trình phấn đấu, rèn luyện của mình. Đồng chí cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến đến sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN; sự chia sẻ, quan tâm và đồng hành của tập thể cấp ủy, toàn thể đảng viên Đảng bộ KTNN chuyên ngành III trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Đinh Thanh Hà cho biết, bản thân luôn giữ vững niềm tin sắt son, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng hôm nay sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng tập thể lãnh đạo và đảng viên KTNN chuyên ngành III quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển chuyên nghiệp, hiện đại.

Thời gian tới, đồng chí Đinh Thanh Hà sẽ cố gắng hơn nữa và là một tấm gương sáng hơn nữa, phấn đấu xây dựng tập thể KTNN chuyên ngành III vững mạnh, góp phần vào thành công của KTNN.

Buổi Lễ khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của đảng viên; đồng thời tạo động lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.