Trao tặng Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: M.Đ)

4 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng gồm: Nguyễn Văn Du, Ngô Tiến Hùng, Lương Ngọc Trâm và Trần Quốc Việt; 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm: Trần Thanh Hoàng và Nguyễn Đình Tiến.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đều có quá trình công tác, cống hiến lâu dài trong ngành Tòa án nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành như Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh tòa Tòa Phúc thẩm, Phó Vụ trưởng Tòa án nhân dân tối cao và nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu 30 năm và 35 năm tuổi Đảng là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí và toàn Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: M.Đ)

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đã có nhiều năm gắn bó, cống hiến cho ngành Tòa án nhân dân trên nhiều cương vị, môi trường công tác. Những kinh nghiệm thực tiễn và giá trị tốt đẹp mà các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng để lại là nguồn kinh nghiệm quý để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tiếp tục học tập, noi theo.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mong muốn, với bản lĩnh chính trị được tôi luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng, bề dày kinh nghiệm và những thành quả đạt được trong quá trình công tác, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và uy tín của người đảng viên; thường xuyên tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; tích cực đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh; xây dựng Tòa án nhân dân ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đón nhận Huy hiệu Đảng, các đảng viên khẳng định đây là sự ghi nhận, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, nêu gương, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ thẩm phán trẻ.