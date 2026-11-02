Trao tặng hơn 52 tỷ học bổng tiếp sức sinh viên

Trường đại học Văn Hiến nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Cam kết nâng cao chất lượng

Tại lễ khai giảng năm nay, Trường đại học Văn Hiến đã đón nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 13 chương trình đào tạo, cùng Chứng nhận xếp hạng đối sánh UPM cấp chương trình đào tạo.

UPM - University Performance Metrics là hệ thống xếp hạng đối sánh và gắn sao chất lượng giáo dục đại học do nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển từ năm 2020.

Những kết quả này là minh chứng cho nỗ lực cải tiến chất lượng, hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao trải nghiệm học tập của người học. Trên nền tảng đó, nhà trường tiếp tục hướng đến môi trường giáo dục hiện đại, gắn kiến thức chuyên môn với thực tiễn, giúp sinh viên phát triển năng lực, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và tự tin trước những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến nhấn mạnh vào những mục tiêu tập thể nhà trường cần hướng đến trong năm học mới để cùng cam kết cải tiến và vươn tầm.

Đó là nâng cao chất lượng đào tạo thông qua chuẩn hóa và cải tiến liên tục, thúc đẩy quốc tế hóa, đồng thời gắn tri thức với thực tiễn, xây dựng văn hóa cải tiến trong toàn trường. Mỗi sinh viên Văn Hiến khi tốt nghiệp không chỉ có bằng cấp, mà còn có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng hội nhập, năng lực thích ứng và tinh thần phụng sự xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026 -2027. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho sinh viên

Định hướng gắn đào tạo với thực tiễn, Hệ sinh thái Đại học Văn Hiến chú trọng kết nối sinh viên với doanh nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên, mở rộng cơ hội trải nghiệm, phát triển nghề nghiệp và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ.

Tại lễ khai giảng, Quỹ Trái tim Hùng Hậu công bố dành 50 tỷ đồng học bổng tiếp sức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp cũng đồng hành trao học bổng với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Trong đó, thương hiệu Metik và Ngân hàng Sacombank là hai nhà tài trợ kim cương, trao tặng mỗi học bổng trị giá 1 tỷ đồng, hướng đến hỗ trợ những sinh viên cần được tiếp sức.

Doanh nghiệp trao tặng suất học bổng trị giá 1 tỷ đồng nhằm tiếp sức cho sinh viên. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Với mong muốn ghi nhận thành tích và tiếp thêm động lực cho những tài năng trẻ, dịp này, Trường đại học Văn Hiến đã trao học bổng tuyển sinh cho các tân sinh viên xuất sắc, gồm: 1 thủ khoa nhận học bổng 100% học phí toàn khóa; 2 á khoa nhận học bổng trị giá 50% học phí toàn khóa và 38 thủ khoa ngành nhận học bổng 30% học phí toàn khóa.

Trường đại học Văn Hiến trao tặng học bổng cho thủ khoa, á khoa trường và thủ khoa ngành tại lễ khai giảng. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ Doanh nhân Văn Hiến Hùng Hậu cũng đã công bố Quỹ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo quy mô 10 tỷ đồng dành cho sinh viên, cựu sinh viên.

Quỹ ra đời trong thời điểm này nhằm tổng hợp thêm nguồn lực đồng hành cùng sinh viên và cựu sinh viên phát triển các dự án khởi nghiệp, sớm đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn.

Câu lạc bộ sẽ chủ trì phối hợp cùng Viện Ứng dụng và Phát triển nghề nghiệp và Viện HUBBIZ thuộc Hệ sinh thái Đại học Văn Hiến, tập trung hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo, có tác động tích cực đến cộng đồng.

Sáng kiến này góp phần kết nối ý tưởng với nguồn lực thực tiễn, tạo điều kiện để người học thử sức với những mô hình mới, phát triển tư duy khởi nghiệp và từng bước đưa ý tưởng thành các dự án có giá trị. Qua đó, Hệ sinh thái Đại học Văn Hiến tiếp tục thúc đẩy sự gắn kết giữa đào tạo, doanh nghiệp và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh đêm nhạc chào mừng năm học mới của Trường đại học Văn Hiến. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Trong khuôn khổ chương trình còn có Ngày hội Sinh viên và Gala MYU ELEVATE - “MyU trở về cùng vươn tầm khát vọng”, mang đến không gian giao lưu, kết nối và trải nghiệm sôi nổi. Các hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tuổi trẻ, khuyến khích sinh viên thể hiện bản sắc, phát huy tài năng và gắn kết với cộng đồng Trường đại học Văn Hiến.

Với chủ đề “VHU ELEVATE- VHU Vươn tầm tri thức”, năm học 2026-2027 mở ra hành trình mới với quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội phát triển và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Kiên định với triết lý “Thành nhân trước thành danh”, Trường đại học Văn Hiến cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng người học trên hành trình hoàn thiện tri thức, bồi dưỡng nhân cách và kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội.