Trao tặng hơn 330 triệu đồng hỗ trợ trang thiết bị giáo dục tại xã Hoàng Văn Thụ

Trong chương trình, đoàn công tác phường Tương Mai đã trao tặng kinh phí hỗ trợ các thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho Trường Mầm non xã Hoàng Văn Thụ với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hoàng Văn Thụ (bên trái ảnh) nhận kinh phí hỗ trợ trang thiết bị dạy và học cho Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ do lãnh đạo phường Tương Mai (bên phải ảnh) trao tặng

Trước đó, chiều 2/11, đoàn công tác phường Định Công đã trao tặng kinh phí hỗ trợ 17 bộ máy tính với tổng trị giá 238 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ.

Đoàn công tác phường Định Công trao kinh phí hỗ trợ 17 bộ máy tính cho đại diện các trường học trên địa bàn xã

Các phần quà góp phần bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường; tạo điều kiện để giáo viên, học sinh tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của hai phường đối với địa phương; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương, chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và thế hệ trẻ xã Hoàng Văn Thụ.