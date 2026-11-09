Trao tặng hơn 2.100 cuốn sách hỗ trợ học sinh sau vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp nhà trường và học sinh sớm ổn định việc dạy và học sau vụ cháy ngày 5/11 tại khu nhà học tạm, khiến một học sinh tử vong và gây thiệt hại về cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập.

Ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương và nhà trường trong việc kịp thời chuyển sang hình thức giao bài tập, tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 6/11, duy trì việc học của học sinh trong thời gian khắc phục hậu quả, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản đã chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn của nhà trường, phụ huynh và học sinh. Ông Toản cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND phường Kim Liên, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương tìm giải pháp sớm ổn định việc dạy và học, không để học sinh bị gián đoạn chương trình học.

Trao tặng 2147 cuốn SGK, sách bổ trợ cho Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo ông Phạm Quốc Toản, việc bố trí địa điểm học tập an toàn, bổ sung sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh là nhiệm vụ cần thiết. Sở đã kết nối với các đơn vị đồng hành để trao tặng sách và quà học tập, giúp các em có thêm điều kiện trở lại học tập bình thường. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng chuyên môn của Sở tiếp tục hướng dẫn nhà trường triển khai kế hoạch dạy học bảo đảm chất lượng, đúng chương trình; phối hợp với địa phương rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm học tạm, bảo đảm an toàn trường học, an toàn phòng, chống cháy nổ. Nhà trường cũng cần quan tâm động viên tâm lý, giúp học sinh sớm ổn định tinh thần và bắt nhịp trở lại với việc học.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết, phường đang tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả vụ cháy, phối hợp với nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh rà soát, hỗ trợ các gia đình, đồng thời tổ chức bàn giao tài sản, đồ dùng học tập còn lại tại khu vực xảy ra cháy. Đến ngày 6/11, địa phương đã huy động gần 700 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp các gia đình, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cơ sở học tập mới, phấn đấu đưa học sinh trở lại học trực tiếp tại địa điểm đủ điều kiện trước ngày 15/11, bảo đảm an toàn và duy trì ổn định hoạt động giáo dục.

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên Đào Thị Hồng Hạnh chia sẻ về việc dạy và học của nhà trường. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim Liên Đào Hồng Hạnh chia sẻ, sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành và cộng đồng là nguồn động lực để nhà trường vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Sự cố ngày 5/11 là mất mát lớn đối với thầy và trò nhà trường. Ngay sau vụ việc, tập thể cán bộ, giáo viên đã nỗ lực duy trì việc học trực tuyến, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để sớm đưa học sinh trở lại học trực tiếp.