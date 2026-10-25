Trao tặng hệ thống điện mặt trời cho người dân xóm Cà Lò, xã Khánh Xuân

Đoàn thiện nguyện gồm Hãng Sofar Solar, Công ty cổ phần Sodema, Công ty TNHH Thiết bị và Xây lắp AVT, Công ty Năng lượng mới Đỉnh Cửu Việt Nam (DJ Solar), Công ty cổ phần Năng lượng Thiên Nhiên, Công ty TNHH Ethan 743 và Công ty TNHH Điện mặt trời Solar TH.

Các tình nguyện viên lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xóm Cà Lò, xã Khánh Xuân. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('0d7bad7b6029715b1f510d15b900f558')

Hệ thống điện năng lượng mặt trời có tổng công suất 19,5 kWp, gồm 30 tấm pin Jinko, bộ biến tần Hybrid SOFAR công suất 12 kW và hệ thống pin lưu trữ dung lượng 32 kWh. Sau một ngày khẩn trương thi công, hệ thống được hoàn thiện, đóng điện và đưa vào sử dụng, phục vụ 33 hộ gia đình.

Ngoài ra, đoàn thiện nguyện trao tặng 1.000 m dây điện, 1 máy khoan đá chạy xăng, 2 đèn năng lượng mặt trời cùng nhiều đồ dùng học tập cho học sinh. Tổng trị giá các phần quà trên 300 triệu đồng, góp phần nâng tỷ lệ hộ gia đình có điện thắp sáng tại xóm Cà Lò lên 99%.

Trước đó, đoàn thiện nguyện hỗ trợ gần 20 triệu đồng để người dân mua xăng phục vụ việc làm đường của xóm và mua sắm các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Hoạt động giúp người dân có thêm điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ học sinh thuận lợi hơn trong học tập, góp phần cải thiện đời sống và xây dựng bản làng vùng biên ngày càng phát triển.