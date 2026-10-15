Trao tặng Giáo sư Nhật Bản Yoshida Lay Myint Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 15-10, Viện Pasteur Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Giáo sư Yoshida Lay Myint, Đại học Nagasaki (Nhật Bản), nhằm ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và hợp tác y tế Việt Nam – Nhật Bản.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đến Giáo sư Yoshida Lay Myint

Từ năm 2006, Giáo sư Yoshida Lay Myint là điều phối viên đại diện Viện Y học Nhiệt đới, Đại học Nagasaki (Nhật Bản) tại tỉnh Khánh Hòa. Ông tham gia nhiều nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm, nổi bật là các nghiên cứu xác định tác nhân gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em, đánh giá hiệu quả lịch tiêm giảm số liều vắc xin phế cầu và nghiên cứu về COVID-19. Ông cũng tham gia các thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị sốt xuất huyết nặng, HIV và một số lĩnh vực liên quan.

Đến nay, các công trình nghiên cứu có sự đóng góp của ông đã được công bố trong hơn 100 bài báo khoa học. Với những đóng góp cho ngành y tế, ông đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng 5 bằng khen.

Đại diện Bộ Y tế và Đại học Nagasaki (Nhật Bản) tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng Giáo sư Yoshida Lay Myint

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trao Huân chương Lao động hạng Ba đến Giáo sư Yoshida Lay Myint.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của giáo sư và Đại học Nagasaki trong hơn 20 năm hợp tác với Khánh Hòa, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, giám sát, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe trẻ em.