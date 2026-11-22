Số sách do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành gồm truyện cổ tích trong và ngoài nước, khoa học thường thức, tìm hiểu pháp luật, ngoại ngữ, văn học - nghệ thuật và kỹ năng sống, nhằm bồi đắp thói quen đọc sách, mở rộng tri thức cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 500 cuốn vở viết (trị giá hơn 5 triệu đồng) cho học sinh nhà trường.

Đoàn Hạt Mầm Xanh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Chày.

Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên của chương trình “Hạt Mầm Xanh” và nhóm cựu sinh viên Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Chày đặt tại thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai, được thành lập cuối tháng 8/2026 trên cơ sở sáp nhập Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Chày, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Chày và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dần Thàng. Trường hiện có 92 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 47 lớp học (31 lớp tiểu học, 16 lớp THCS) với 1.186 học sinh (trong đó có 760 học sinh bán trú), chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông (68,4%) và Dao (31,3%).