Lãnh đạo Phòng CSGT và các lực lượng chức năng trao tặng nguồn lực đối với đại diện bản Kéo Vai, xã Sốp Cộp.

Qua khảo sát tại một số bản vùng cao, khu vực biên giới của xã Sốp Cộp, nhiều tuyến đường dân sinh chưa có hệ thống chiếu sáng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào ban đêm. Từ thực tế đó, Chi đoàn Cảnh sát nhân dân 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã xây dựng Chương trình “Thắp sáng bản làng”, huy động nguồn lực xã hội hóa từ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tiến Hưng Sơn La và Công ty TNHH Phú Hưng để lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các khu vực cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiến hành lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại bản Kéo Vai.

Tại chương trình đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trong bản; trao tặng những phần quà thiết thực, động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ hơn 50 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiến hành lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại bản Kéo Vai.

Những tuyến đường được thắp sáng ở bản Kéo Vai là kết quả từ sự chung tay của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các đơn vị đồng hành. Từ những việc làm thiết thực hướng về cơ sở, tuổi trẻ Công an Sơn La tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng, mang ánh sáng đến những bản vùng cao còn nhiều khó khăn.