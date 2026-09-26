Trao tặng công trình dẫn nước sạch và tổ chức Tết Trung thu 2026 tại xã Ngọc Chiến

Công trình ống dẫn nước sạch từ đỉnh núi Tà Tao về bản Nậm Nghẹp

Thực hiện dự án “Thương nguồn nước - Yêu tương lai 2026”, Công ty Cổ phần Nhựa Bình minh đã trao tặng 7.500m ống nhựa HDPE cùng các phụ tùng ống nhựa; phối hợp với người dân địa phương thi công dẫn nguồn nước từ đỉnh núi Tà Tao đến từng hộ dân và bể chứa của điểm trường tiểu học bản Nậm Nghẹp. Dự án đáp ứng nhu cầu về sử dụng nguồn nước, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của nhân dân, học sinh tại bản.

Học sinh các điểm trường bản Nậm Nghẹp vui tết trung thu

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức Ngày hội Trung thu xanh, trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; tặng các xuất quà như bánh trung thu, cặp sách, mũ, bình nước… cho 500 học sinh tại điểm trường mầm non, tiểu học bản Nậm Nghẹp.

Đồng thời, tổ chức hoạt động “Đổi rác lấy dụng cụ học tập”, từ những chai nhựa, giấy và các loại rác có thể tái chế, các em nhỏ được tự tay phân loại, thu gom và đổi lấy những phần quà là đồ dùng học tập ý nghĩa. Qua đó, giúp các em từng bước hình thành thói quen phân loại rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Lãnh đạo xã Ngọc Chiến và các đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh

Với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, các công trình, hoạt động do Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ triển khai đã mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực cho người dân, trẻ em vùng cao, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và chung tay chăm lo an sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.