Trao tặng con giống cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Liên Hiệp

Đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang trao tặng gà giống cho hội viên phụ nữ xã Liên Hiệp.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Phòng PX03 và Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng 1.500 con gà giống cho 15 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của xã Liên Hiệp, mỗi hội viên được nhận 100 con. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng Công an và tổ chức Hội đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tạo điều kiện để các hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Công an tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy xã Liên Hiệp nhấn mạnh, sự hỗ trợ về con giống không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn tạo thêm điều kiện để các gia đình phát triển chăn nuôi, khai thác tiềm năng kinh tế tại địa phương. Mong muốn các hội viên được nhận hỗ trợ sử dụng hiệu quả nguồn lực, chủ động chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục quan tâm, đồng hành, hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Các hội viên vui vẻ được nhận con giống để phát triển kinh tế.

Đại diện các hội viên phụ nữ được nhận quà bày tỏ sự cảm ơn trước tình cảm, sự quan tâm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các gia đình nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vượt qua khó khăn.