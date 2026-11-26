Sự kiện tiếp tục ghi dấu nỗ lực hợp tác giữa hai nước trong nghiên cứu, xây dựng và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Mở rộng công cụ quản trị rủi ro cho doanh nghiệp

Cụ thể, ngày 25/11/2026, tại Hà Nội, Ngài Lord Anas Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại thuộc Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh và ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO) và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA).

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại các kỳ họp, hai bên đánh giá kết quả hợp tác thương mại, đầu tư song phương, đồng thời trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng. Trong đó, dịch vụ tài chính và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh là một trong những nội dung được quan tâm, gắn với tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện là hoạt động trao tặng Cẩm nang về thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam (Commodity Exchange Guidebook) cho Bộ Công Thương Việt Nam. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã trao cuốn cẩm nang cho ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, dưới sự chứng kiến của Ngài Lord Anas Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh và ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam.

Việc trao tặng tài liệu chuyên môn này là hoạt động cụ thể trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước, hướng tới hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển Sở Giao dịch hàng hóa. Đây cũng là nguồn tham khảo phục vụ quá trình tìm hiểu mô hình tổ chức, vận hành thị trường, qua đó góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn cho công tác nghiên cứu và hoàn thiện chính sách tại Việt Nam.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhận cuốn Cẩm nang về thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam dưới sự chứng kiến của Ngài Lord Anas Sarwar, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái.

Hoạt động lần này tiếp nối chuỗi hợp tác được triển khai trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 3/2026, tại Hội nghị cấp cao Việt Nam – Vương quốc Anh về Trung tâm tài chính quốc tế, phía Vương quốc Anh đã trao tặng Bộ Công Thương Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển Sở Giao dịch hàng hóa.

Tiếp đến, ngày 6/11/2026, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam phối hợp với Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Vương quốc Anh – Việt Nam: Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh 2026”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Từ báo cáo nghiên cứu, hội thảo chuyên đề đến cuốn cẩm nang được trao tặng tại Kỳ họp JETCO lần thứ 15, các hoạt động hợp tác đang tập trung vào việc cung cấp thêm thông tin, kinh nghiệm và góc nhìn chuyên môn cho Việt Nam trong quá trình nghiên cứu phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh. Các hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Growth Gateway của Chính phủ Vương quốc Anh.

Đối với nền kinh tế có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như Việt Nam, phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biến động giá trên thị trường quốc tế.

Các công cụ giao dịch phái sinh cho phép doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu chủ động hơn trong kế hoạch mua bán hàng hóa, kiểm soát chi phí đầu vào và quản trị rủi ro giá. Những ngành hàng như cà phê, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro phù hợp, góp phần nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ dừng ở chức năng quản trị rủi ro, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh còn có khả năng hỗ trợ hình thành giá tham chiếu, tăng tính kết nối giữa thị trường hàng hóa vật chất với thị trường tài chính. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và từng bước gia tăng vai trò của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, để thị trường phát triển hiệu quả, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng Sở Giao dịch hàng hóa mà còn phải hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản lý, giám sát và các cấu phần hạ tầng liên quan. Trong đó có hệ thống thanh toán bù trừ, kho bãi, logistics, kiểm định chất lượng, giao nhận và hạ tầng dữ liệu. Đặc biệt, hoạt động giao dịch cần được tổ chức minh bạch, an toàn, có khả năng kiểm soát rủi ro và gắn với nhu cầu thực tế của thị trường hàng hóa vật chất.

Hướng tới kết nối với các thị trường quốc tế

Tại Kỳ họp JETCO lần thứ 15, Việt Nam và Vương quốc Anh tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác về phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh. Các nội dung được đặt ra tập trung vào kinh nghiệm phát triển, niêm yết sản phẩm; tổ chức, vận hành Sở Giao dịch hàng hóa; thanh toán bù trừ; quản trị rủi ro và kết nối với các thị trường quốc tế.

Tại Kỳ họp JETCO lần thứ 15, Việt Nam và Vương quốc Anh tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác về phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.

Đây là những lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm chuyên sâu, đồng thời có vai trò quan trọng đối với khả năng vận hành và sức cạnh tranh của một thị trường giao dịch hàng hóa hiện đại. Việc tham khảo kinh nghiệm từ Vương quốc Anh sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu mô hình phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế và đặc điểm các ngành hàng trong nước.

Với vai trò là đơn vị thuộc Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ quản lý và phát triển thị trường trong nước, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục tham gia thúc đẩy nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Mục tiêu hướng tới là hình thành thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh có khả năng kết nối với thị trường quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.