Trao tặng các công trình, phần quà tại xã A Dơi
Sáng 26/9, Công an xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Dơi phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Nhịp cầu Doanh nhân 4-Quảng Trị 2026”, với sự đồng hành của các đơn vị, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm.
Tại đây, Ban tổ chức đã trao 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao tặng 1 công trình nước sạch; 3 phòng chức năng thuộc Trạm Y tế xã A Dơi và 3 giếng nước sạch phục vụ bà con. Tổng trị giá các công trình và phần quà là hơn 550 triệu đồng.
Các hạng mục hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới A Dơi.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/trao-tang-cac-cong-trinh-phan-qua-tai-xa-a-doi-63a1a1a/