Trao tặng các công trình, phần quà tại xã A Dơi

Tại đây, Ban tổ chức đã trao 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao tặng 1 công trình nước sạch; 3 phòng chức năng thuộc Trạm Y tế xã A Dơi và 3 giếng nước sạch phục vụ bà con. Tổng trị giá các công trình và phần quà là hơn 550 triệu đồng.

Trao tặng các phần quà cho trẻ em có hoàn cành khó khăn trên địa bàn - Ảnh: L.O

Trao tặng phòng chức năng thuộc Trạm Y tế xã A Dơi - Ảnh: L.O

Trao tặng giếng nước sạch phục vụ bà con tại thôn Xy, xã A Dơi - Ảnh: L.O

Các hạng mục hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới A Dơi.