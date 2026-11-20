Lãnh đạo Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam và các đơn vị liên quan trao tặng bộ tranh tới các giảng viên và học viên Học viện (Ảnh: MẠNH TÙNG)

Việc biên soạn, in và lễ trao tặng bộ tranh do Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học dân tộc và Dưỡng sinh Việt , Công ty cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông tổ chức.

Bộ tranh bao gồm 50 bản tranh khổ lớn về châm cứu (mỗi bản có nhiều hình vẽ cùng chủ đề về kinh lạc, huyệt) được thể hiện bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Đức trong sách Châm cứu Tổng hợp (Nhà xuất bản Y học tái bản lần thứ 2).

Bộ sách và tranh kế thừa, phát triển, cập nhật thông tin nghiên cứu mới từ sách Châm cứu Giản yếu (Nhà xuất bản Quân đội 1990) do nhóm nghiên cứu Y học Sao Phương Đông và Phòng Quân y Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn.

Chỉ trong 2 năm 1990 và 1992, sách Châm cứu Giản yếu, trong đó có các bản tranh nêu trên, đã được phát hành với số lượng kỷ lục là 20.000 bản in. Năm 2002, Khoa Y học Cổ truyền Trường đại học Y Hà Nội đã phối hợp với Y học Dân tộc Sao Phương Đông nâng cấp sách Châm cứu Giản yếu thành sách Châm cứu Tổng hợp (Nhà xuất bản Y học).

Năm 2015, sách Châm cứu Tổng hợp cùng bộ tranh này được tái bản lần thứ nhất với nhiều nội dung được chỉnh lý và nâng cao. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Khánh - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) đánh giá: "Đây là một cuốn sách có giá trị thực tiễn cao, là kim chỉ nam cho các thầy thuốc đông y, đặc biệt là các thầy thuốc y tế cơ sở, góp phần hiện thực hóa chủ trương kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền của Đảng".

Tháng 11/2026, đáp ứng nhu cầu của nhiều bạn đọc và những người nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực đông y ở trong nước và ngoài nước, sách và bộ tranh châm cứu Châm cứu Tổng hợp được tái bản lần thứ 2 với sự tham gia của thế hệ thầy thuốc trẻ, tiêu biểu là Thạc sĩ, bác sĩ Trung y Nguyễn Thái Bảo - Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông.

Các đại biểu tại lễ trao tặng bộ tranh châm cứu (Ảnh: MẠNH TÙNG)

Trong lời giới thiệu sách tái bản lần này, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Việt Bình nhận xét: "Châm cứu tổng hợp là cuốn sách có giá trị, được biên soạn khá công phu, nghiêm túc, tổng hợp nhiều tài liệu châm cứu cổ điển, hiện đại của thế giới và Việt Nam”.

Đón nhận bộ tranh quý lần này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Học viện Y-Dược học Cổ truyền Việt Nam cho biết: "Đây là món quà tri thức ý nghĩa, góp phần bổ sung nguồn tài liệu tham khảo quý giá phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực y học cổ truyền".