Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh (bên phải) tới thăm và trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền

Trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cùng bó hoa hướng dương, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh gửi lời động viên, mong cô luôn giữ nghị lực, tinh thần lạc quan trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Thứ trưởng cũng chuyển lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng đến cô, mong cô sớm vượt qua khó khăn, trở về chăm sóc hai con nhỏ và tiếp tục công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Với tình cảm trìu mến, Thứ trưởng gọi cô là “cô giáo nhỏ kiên cường”.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ, cô giáo Hoàng Thị Hiền phát hiện một học trò nhỏ 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng thời điểm có xe tải đi tới. Không chút do dự, cô lập tức lao theo, ôm lấy học trò để đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong giây phút cứu học trò, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân. Sau nhiều lần phẫu thuật, điều trị kéo dài, cô buộc phải cắt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng.

Hành động dũng cảm, quên mình vì sự an toàn của học trò đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ghi nhận của các cấp, các ngành, đồng nghiệp và cộng đồng.

Nguồn: Bộ GD&ĐT