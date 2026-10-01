Trao tặng App học tiếng Việt: Chung tay gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chứng kiến Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đặng Hoài Bắc trao App tiếng Việt tới Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Nhân dịp chuyến thăm Hàn Quốc để thúc đẩy hoạt động hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã chứng kiến Lễ trao App học tiếng Việt do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển và bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nhằm hỗ trợ việc học tiếng Việt cho trẻ em trong các gia đình Việt Nam - Hàn Quốc.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng phát triển, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Đối với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, việc duy trì tiếng Việt không chỉ góp phần hình thành năng lực ngôn ngữ mà còn là cầu nối để các em hiểu biết, gắn bó với nguồn cội, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Việc ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ học tiếng Việt thể hiện cách tiếp cận mới trong công tác gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và đặc điểm tiếp cận thông tin của thế hệ trẻ. Thông qua ứng dụng, việc học tiếng Việt có thể được thực hiện linh hoạt, thuận tiện, sinh động hơn, đồng thời từng bước kết hợp giữa học ngôn ngữ với tìm hiểu văn hóa, lịch sử và bản sắc Việt Nam.

Tại lễ trao, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội, trong đó có việc phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc nghiên cứu, phát triển và đưa các sản phẩm công nghệ vào sử dụng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong cộng đồng không chỉ tạo ra giá trị về mặt công nghệ mà còn góp phần kết nối con người, duy trì bản sắc và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Việc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển và bàn giao ứng dụng cũng cho thấy vai trò của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong việc đưa thành tựu khoa học - công nghệ vào phục vụ những nhu cầu cụ thể của cộng đồng. Đây là hướng đi có thể tiếp tục được mở rộng, nhất là trong phát triển các nền tảng, nội dung số phục vụ trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với từng quốc gia, từng cộng đồng và từng nhóm tuổi.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, việc tiếp nhận và phối hợp đưa ứng dụng đến với cộng đồng thể hiện vai trò của Cơ quan đại diện trong việc kết nối nguồn lực trong nước với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn, đồng thời chủ động tìm kiếm những phương thức mới để hỗ trợ thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc.

Đại sứ quán sẽ phối hợp với Tổng hội, các hội đoàn người Việt Nam, các cơ sở giáo dục và các tổ chức cộng đồng tại Hàn Quốc để giới thiệu, phổ biến ứng dụng tới các gia đình có nhu cầu; đồng thời ghi nhận phản hồi của người sử dụng để góp phần hoàn thiện nội dung và tính năng của ứng dụng, hướng tới xây dựng một công cụ học tiếng Việt thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với trẻ em Việt Nam trong môi trường đa văn hóa.

Lễ bàn giao là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc đưa khoa học - công nghệ đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Qua đó, công nghệ không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn trở thành một phương tiện góp phần gìn giữ tiếng Việt, bảo tồn bản sắc và lan tỏa văn hóa Việt Nam qua các thế hệ người Việt ở nước ngoài.

Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm tiếp tục xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với quê hương, duy trì tiếng Việt và văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy nguồn lực của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để tăng cường kết nối Việt Nam với cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)