Trao tặng 95 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa, đại diện Công an xã Hòa Tiến trao tặng 50 thẻ BHYT cho học sinh Trường THCS Nguyễn Phú Hường.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa trao tặng 45 thẻ BHYT, đại diện Công an xã Hòa Tiến trao tặng 5 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Nguyễn Phú Hường. Đối với Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Lê Đình Ca trao tặng 5 thẻ BHYT; Công ty Nệm DANA PACIFIC trao tặng 20 thẻ BHYT và Công ty BUSAN trao tặng 20 thẻ BHYT cho các em học sinh.

Những tấm thẻ BHYT là món quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các doanh nghiệp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho gia đình, giúp các em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, vững tâm đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ tươi đẹp trong tương lai.