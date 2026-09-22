Trao tặng 70 máy vi tính cho học sinh phường Liên Chiểu và phường Hải Vân
Sáng 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp Quỹ Thiện Tâm trao tặng máy vi tính cho học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu) và Trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường Hải Vân).
Theo đó, Ban tổ chức trao tặng 40 máy vi tính cho học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng và 30 máy vi tính cho học sinh Trường THCS Hải Vân. Toàn bộ nguồn kinh phí do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ.
Quỹ Thiện Tâm được thành lập năm 2006, là một trong những quỹ thiện nguyện tư nhân tiên phong tại Việt Nam. Suốt 20 năm qua, quỹ đã triển khai nhiều chương trình thiết thực trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ sinh kế và khắc phục hậu quả thiên tai...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trao-tang-70-may-vi-tinh-cho-hoc-sinh-phuong-lien-chieu-va-phuong-hai-van-3352845.html