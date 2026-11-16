Trao tặng 505 đầu sách xây dựng thư viện tại xã Suối Dầu

Tìm hiểu về sách ở xã Suối Dầu

Nguồn sách được trao tặng lần này nhằm bổ sung tài liệu, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, Hiệp hội đã tích cực phối hợp với các đơn vị triển khai Dự án “Tặng sách xây dựng thư viện cho các địa phương vùng xa của tỉnh Khánh Hòa” nhằm lan tỏa thói quen và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trao tặng 505 đầu sách xây dựng thư viện xã Suối Dầu

Cụ thể, trong năm 2025, Hiệp hội đã trao tặng sách và hiện vật cho Thư viện tỉnh với tổng trị giá 45 triệu đồng. Bước sang năm 2026, đơn vị tiếp tục trao tặng 937 cuốn sách trị giá 30 triệu đồng để xây dựng thư viện tại xã Diên Khánh.

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa của dự án, nghệ sĩ Phương Đài – Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội – cũng đã tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ và đóng góp 59,5 triệu đồng cho quỹ sách của Hiệp hội.

Niềm vui Ngày hội Sách

Dự án “Tặng sách xây dựng thư viện cho các địa phương vùng xa của tỉnh Khánh Hòa” là hoạt động thiết thực, góp phần vun đắp tinh thần tự học và xây dựng không gian học tập cộng đồng tại cơ sở. Hoạt động này đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của các tổ chức, hội đoàn thể trong công tác an sinh xã hội và chăm lo cho thế hệ trẻ tại địa phương.