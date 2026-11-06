Trao tặng 503 suất quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Việt Lâm

Người dân xã Việt Lâm vui mừng đón nhận những phần quà ý nghĩa từ các câu lạc bộ thiện nguyện.

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 503 suất quà cùng gần 1.000 hộp sữa tươi, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Đây là những phần quà được đóng góp từ sự chung tay của các thành viên câu lạc bộ và những tấm lòng hảo tâm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm vì cộng đồng.