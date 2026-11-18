Ngày 18-11, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổ chức Social Assistance Program for Viet Nam (SAP-VN) tổ chức chương trình thiện nguyện cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Điền.

Ban tổ chức tặng xe lăn và quà cho người khuyết tật.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 50 xe lăn, trị giá 1,6 triệu đồng/chiếc và 50 suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá chương trình 90 triệu đồng, do Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh cùng Tổ chức SAP-VN tài trợ.

Chương trình góp phần hỗ trợ người khuyết tật có phương tiện đi lại, thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tạo điều kiện để họ tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, nhà hảo tâm đối với những hoàn cảnh khó khăn, giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.